استطلاع لواشنطن بوست: الناخبون في ميشيغن منقسمون بالتساوي تقريبا بين هاريس وترمب

افاد استطلاع لواشنطن بوست، بأن "الناخبين في ميشيغن منقسمون بالتساوي تقريبا بين المرشحة الرئاسية الديمقراطية كاميلا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترمب".

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