"سانا": وصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل دفعة جديدة من المساعدات الإماراتية المخصصة للوافدين من لبنان

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن وصول طائرة إلى مطار دمشق الدولي تحمل دفعة جديدة من المساعدات الإماراتية المخصصة للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.