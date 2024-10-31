إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ في المناطق الشرقية من خليج حيفا وأنباء عن إصابة بحالة حرجة

أكدت،وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط صواريخ في المناطق الشرقية من خليج حيفا.

واعترفت بسقوط صاروخ عند تقاطع شرقي حيفا ومعلومات أولية عن إصابة بحالة خطرة.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا وبلدات أخرى في الجليل الغربي".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.