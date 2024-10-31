سفر لبنان لدى اليونيسكو يؤكد لـ"الفن" العمل على حماية المواقع الأثرية والصحافيين ودعم التعليم

أكد رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى منظمة اليونيسكو السفير مصطفى أديب، في حديث لـ"الفن"، أن أهم المواضيع التي يقوم بمتابعتها في الوقت الحالي هي حماية المواقع الأثرية وحماية الصحافيين ودعم التعليم وكل ما يتعلق بمهام اليونسكو.

وكشف السفير أديب أنه وجه منذ أكثر من شهر أكثر من 3 كتب للمدير العام لليونسكو، بالإضافة إلى كتاب لطلب الحماية المعززة لهذه المواقع المدرجة علائحة التراث العالمي، وأيضاً المواقع غير المدرجة، وكل ما هو مدرج على لائحة الجرد العام، موضحاً أنه بالتعاون مع وزير الثقافة يتابع يومياً هذا الأمر.

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