النشرة: إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة أرزي

أدت غارة إسرائيلية على بلدة ارزي الى سقوط إصابات، وقد هرعت إسعافات كشافة الرسالة من مركز الخرايب الى المكان المستهدف، وفق ما أفاد مراسل النشرة في الجنوب.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.