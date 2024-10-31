المنار: قوة إسرائيلية تعرضت لاستهداف قرب منطقة الشاليهات عند المدخل الغربي للخيام

أفادت قناة المنار، بأن قوة إسرائيلية تعرضت للاستهداف بشكل مباشر بالقرب من منطقة الشاليهات عند المدخل الغربي لمدينة الخيام. وذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي يتدخل في المواجهات التي تشهدها الخيام ويغير على محيط المعتقل بعد انسحاب قوة المشاة المتسللة تحت غطاء دخاني كثيف.

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