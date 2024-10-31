النشرة: سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في الجنوب. وشملت الغارات الإسرائيلية بلدات شيحين، طيرحرفا، الجبين ورشكنانية، وفق ما نقل مراسل النشرة. وكان قد شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية مستهدفا بلدة تبنين. كما تعرضت بلدة عيناتا لغارة جوية، وشن الطيران الحربي المعادي غارة على مدينة بنت جبيل.

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