نقل موقع اكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ناقش مع مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان، كما ناقش الجهود لاستئناف المفاوضات بشأن غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: نتانياهو ناقش مع هوكشتين وماكغورك اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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