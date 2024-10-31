شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على طريق عام ديردغيا - ارزون، استهدفت مركزا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وشن الطيران المسير غارة على بلدة العدوسية، كما استهدفت غارة أخرى بلدة يانوح. وأفادت قناة الجزيرة عن غارات إسرائيلية على محيط بلدتي جناتا وبافليه جنوبي لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية على طريق عام ديردغيا- ارزون وغارات أخرى طالت مناطق بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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