شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لحقوق الإنسان: حظر إسرائيل لـ"أونروا" إعلان حرب على الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، أن إسرائيل أعلنت الحرب على الأمم المتحدة وعلى كل القوانين الدولية بعد قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال أبو سعيد فى مداخلة لقناة النيل الإخبارية، إن إسرائيل ضربت بعرض الحائط إتفاقية فيينا التى ترعى التبادل القنصلى والدبلوماسى ويتناسون أن كل المنظمات الأممية تقع تحت هذه الصفة الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن قرار الكنيست بحظر "الأونروا" يعد خرقا واضحا وخطير جدا لإتفاقية فيينا وسابقة لم تحدث إلا من قبل الإدارة الإسرائيلية الحالية، منوها بأن الجموح الحاصل حاليا فى الداخل الإسرائيلى كبير وخطير جدا.



وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة أيضا بمنعها وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لافتا إلى أن الضربات التى توجهها إسرائيل اليوم هى ضربات لكل المجتمع الدولى وليس فقط للقوانين والإجراءات، لأن هذه الدول هى من وقعت على تلك الاتفاقيات الدولية من أجل سلامة المدنيين أثناء الحروب.



وشدد على أن إسرائيل لا تقيم وزنا ليس فقط للتشريعات ولكن أيضا لا تقيم وزنا لكل المنظمات الحكومية الموجودة حاليا فى الأمم المتحدة.



يشار إلى أن البرلمان الإسرائيلى "الكنيست" وافق على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويمنعها من القيام بعملها الأساسى فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.