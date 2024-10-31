شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب أمام النواب حول التقرير السنوى للقومى لحقوق الإنسان الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الأثنين القادم، التقرير السنوى السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان - يوليه 2023 – يونية 2024، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

فيما يشهد الاجتماع المزمع عقده عصر يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر2024، الشكاوى الواردة الى اللجنة.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتى ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.