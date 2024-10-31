أسبوع دمج ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس يختتم فعالياته بيوم رياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

اختتمت جامعة عين شمس فعاليات أسبوع دمج ذوي الإعاقة في الجامعة بيوم رياضي شارك به العديد من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الأسوياء.

حيث نظمت جامعة عين شمس من خلال قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وأسرة طلاب من أجل مصر مجموعة من الفعاليات التي استمرت على مدار أسبوع كامل للتركيز على فكرة أساسية وهي دمج ذوي الهمم والأسوياء معا وتقديم أنشطة تجمعهم سويا وتقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية تعزز من مشاركة ذوي الإعاقة والأسوياء في هذه الأنشطة منها مشاركة مؤسسات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصه مما ساعد على إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التي قد تواجههم حيث يُعتبر هذا النهج جزءًا من رؤية جامعة عين شمس في خلق بيئة تعليمية شاملة تدعم التنوع وتُعزز من روح الوحدة بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

وكان الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة قد أكد في وقت سابق أن دمج ذوي الإعاقة والأسوياء في البيئة الجامعية لا يُسهم فقط في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بل يُعزز أيضًا من قيم التعاون والاحترام المتبادل.

وأضاف أن تعزيز مفهوم الشمولية يتطلب العمل الجماعي والتعاون بين الأسوياء وذوي الإعاقة، حيث يُعتبر كل فرد جزءًا لا يتجزأ من مجتمع الجامعة.

جاء ذلك ضمن الحملة الشاملة تمكين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية HOPE GIVER والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى جميع فئات المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حول حقوق ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية.

وتضمن اليوم الرياضي ألعاب ترفيهية تلي ماتش، مباريات كرة قدم خماسي لدمج الطلاب ذوي الاعاقة والطلاب الأسوياء كما تم تنظيم عرض قتالي بارا تايکندو بين الطلاب وسباق جري لباقي الإعاقات وسباق جري للكراسي المتحركة في المضمار بالإضافة إلى ألعاب كرة سرعة ومسابقات تنس طاولة وكرة جرس.