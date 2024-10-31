النشرة: إصابات في استهداف مركز للدفاع المدني بالهيئة الصحية الاسلامية في دير الزهراني

أفاد مراسل النشرة عن استهداف إسرائيلي لمركز للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في دير الزهراني ووقوع اصابات.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى ومحاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.