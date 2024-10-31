النشرة: استهداف سيارة تابعة لجمعية كشافة الرسالة على طريق دير الزهراني

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "غارة اسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية على طريق دير الزهراني"، مشيرا الى "سقوط اصابات".

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