وزير الخارجية الفرنسي: سنرسل 30 طنا من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى النازحين في لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، بعد أسبوع من انعقاد مؤتمر دولي في باريس، أن "فرنسا سترسل مساء اليوم ثلاثين طنا من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى النازحين في لبنان".

وكشف بارو لمحطة "بي إف إم تي في/ار إم سي"، أن "هذا المساء (الخميس)، سنسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية البالغة 30 طنا لمساعدة النازحين، تشمل حصائر ومستلزمات نظافة" وغيرها.

وجمع مؤتمر دولي حول لبنان عقد في باريس الخميس الماضي أكثر من 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية و200 مليون كمساعدات للجيش اللبناني.