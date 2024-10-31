الجيش الإسرائيلي: أحبطنا أمس عملية تهريب أسلحة على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش "أحبطت محاولة تهريب أسلحة بواسطة طائرة "درون" عبر الحدود مع مصر".

وقال الجيش في بيان إن قواته "رصدت مساء أمس، طائرة مسيرة (درون) تعبر من الأراضي المصرية إلى إسرائيل في منطقة قيادة باران، أحد الألوية التابعة للجيش الإسرائيلي والمكلف بحماية منطقة الحدود مع مصر".

وأفاد بأنه "عقب رصد الطائرة، قامت قوات الجيش بإسقاطها، حيث عثرت على متنها على أربعة بنادق ومسدس"، مضيفا: "تم تحويل الأسلحة المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة القضية".