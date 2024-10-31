الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة جديدة في دونباس شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على بلدة ياسنايا بوليانا في دونباس شرقي أوكرانيا، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تقدمه الكبير في دونيتسك ولوغانسك.

ولفتت، في بيان، إلى أن "قوات "الشرق" تصد هجومًا للقوات الأوكرانية وخسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 عسكري"، في حين أن "قوات "الغرب" تحسن مواقعها التكتيكية وتصد 6 هجمات مضادة وتكبد قوات كييف خسائر بنحو 610 عسكريين ودبابة".

وأضافت الدفاع الروسية "قوات "الشمال" تستهدف القوات الأوكرانية في مناطق فولتشانسك وأوخريموفك في مقاطعة خاركوف وخسائر العدو بلغت نحو 55 عسكرياً"، وتابعت: "قوات "المركز" تسيطر على مواقع متقدمة وتصد 11 هجومًا للقوات الأوكرانية وخسائر العدو بلغت نحو 565 عسكريًا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "قوات"الجنوب" تواصل تقدمها وتصد هجمة مضادة وخسائر قوات كييف وصلت إلى 810 عسكريين إضافة لتدمير دبابة و3 مستودعات ذخيرة".