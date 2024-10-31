نائب مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية: القوانين الإسرائيلية لن تثني قطر عن الوفاء بتعهداتها لدعم الأونروا

أكد نائب مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية، في كلمة له أن "القوانين الإسرائيلية لن تثني قطر عن الوفاء بتعهداتها لدعم الأونروا".
وشدد على ان "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائم القتل والتهجير القسري يستلزم تضامنا إقليميا ودوليا لإنهاء الحرب الوحشية على الشعب الفلسطيني"، معتبرا ان "حظر عمل الأونروا إمعان في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل".
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