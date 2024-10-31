عبّر مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية، "عن إدانتنا للقرارات الإسرائيلية بشأن حظر عمل الأونروا"، مشيرا الى أن "الحظر الإسرائيلي لعمل الأونروا حلقة في سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي واستخفاف مرفوض بالأمم المتحدة".

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية: نعرب عن إدانتنا للقرارات الإسرائيلية بشأن حظر عمل الأونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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