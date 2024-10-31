التلفزيون السوري: إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية جراء العدوان الإسرائيلي على القصير بريف حمص

أفاد التلفزيون السوري، عن "إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة القصير بريف حمص". في وقت سابق من اليوم، أفاد التلفزيون السوري الرسمي، عن "عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي"، موضحا أن الهجم استهدف عدداً من الأبنية السكنية في منطقة القصير بريف حمص. وذكر التلفزيون السوري أن "العدوان الإسرائيلي طال المنطقة الصناعية وأحياء مدينة القصير".

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