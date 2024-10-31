إعلام إسرائيلي: اعتقال وتقديم لائحة اتهام ضد إسرائيلي من مدينة بني براك بتهمة التجسس لصالح إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اعتقال وتقديم لائحة اتهام ضد إسرائيلي من مدينة بني براك بتهمة التجسس لصالح إيران. وادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن "المتهم قام بمراقبة وتصوير منزل عالم ذرة إسرائيلي بتوجيه من جهات إيرانية". في وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، "اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران". ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في المنطقة بعد الهجمات المباشرة بين إيران وإسرائيل واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.

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