فرنسا تأمل إجراء الانتخابات الأميركية في أجواء سلمية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس، إنه يأمل في أن تمر الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل في سلام، لكنه أضاف أن من غير الواضح بالنسبة له أن الأمر سيكون على هذا النحو.

وقال لمحطة بي.إف.إم التلفزيونية «أتمنى أن تجرى بطريقة سلمية، وهو أمر لا يبدو لي أنه مضمون بالكامل» وأضاف أن الديمقراطية ستتلقى ضربة مدمرة إذا اكتنف التصويت عنف.

وقال بارو إن فرنسا ستعمل مع الفائز بالرئاسة الأميركية أياً كان.

يخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.