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جنوب سيناء المصرية تسجل زلزالًا بقوة ٤,٢٥ درجات

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، زلزالًا بقوة ٤,٢٥ درجات ريختر على بعد ۱۲ كيلومترًا شمال شرق مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور طه رابح في بيان اليوم، أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و٣٤ دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي في مصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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