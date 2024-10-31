جنوب سيناء المصرية تسجل زلزالًا بقوة ٤,٢٥ درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، زلزالًا بقوة ٤,٢٥ درجات ريختر على بعد ۱۲ كيلومترًا شمال شرق مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور طه رابح في بيان اليوم، أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و٣٤ دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي في مصر.

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