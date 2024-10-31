الجيش الإسرائيلي هدد سكان 10 مناطق في الجنوب لاخلائها والتوجه لشمال نهر الأولي

هدد الجيش الإسرائيلي سكان الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلية، بستيات، الحميري، ارزي، مطرية الشومر، الخرايب وأنصار في جنوب لبنان.

ولفت في تهديده إلى أنه على السكان إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي، وقال: "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم".