هدد الجيش الإسرائيلي سكان الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلية، بستيات، الحميري، ارزي، مطرية الشومر، الخرايب وأنصار في جنوب لبنان.
ولفت في تهديده إلى أنه على السكان إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي، وقال: "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي هدد سكان 10 مناطق في الجنوب لاخلائها والتوجه لشمال نهر الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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