حزب الله أعلن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية 4 مرات في منطقة وطى الخيام

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:35 من صباح يوم الخميس 31-10-2024 ‏للمرة الثانية تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بِصلية صاروخية".

في السياق، أكد أنه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 31-10-2024 للمرة الثالثة ‏تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بِصلية صاروخية"، كما أشار إلى استهداف "عند الساعة 10:15 من صباح يوم الخميس 31-10-2024 للمرة الرابعة ‏تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بِصلية صاروخية".