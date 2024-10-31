آيزنكوت: نتانياهو عمليا يتعاون مع الاستراتيجية الإيرانية باستنزاف إسرائيل حتى انهيارها بدلا من فهم حجم التهديد

اشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الى ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عمليا يتعاون مع الاستراتيجية الإيرانية باستنزاف إسرائيل حتى انهيارها بدلا من فهم حجم التهديد".

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