شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: قرار إسرائيل بحظر الأونروا إحدى خطوات الإبادة للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

ندد حزب المستقلين الجدد، بقرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة حيث إنه يعتبر إحدى خطوات النهج الإسرائيلي بإباده الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد هشام عناني رئيس الحزب، أن هذه الخطوة جاءت بعد ما قامت به إسرائيل بتدمير مقرات الأونروا واستهداف طواقمها وتعقبهم واتخاذهم كأهداف وجبت تصفيتها، مضيفا: أن حظر الأونروا هو إكمال لخطة التدمير الممنهجة للقطاع الصحي بغزة والضفة.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن حظر الأونروا له أبعاد أخرى خطيرة وأهمها تشريد الآلاف من العاملين بها من الفلسطينيين مع حرمان غزة والضفة من إمدادات الغذاء للمواطنين فضلا عن توقف ما كانت تقدمه الأونروا من خدمات أساسية في مجال التعليم.