شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع غدا برؤساء شركات التوزيع لمتابعة خطة خفض نسبة الفقد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء دعا شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل غدا الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع شكاوى المواطنين من المبالغة فى قيمة الممارسة التى يتم سدادها بشكل شهرى بما يفوق الاستهلاك الفعلى للمواطن بمراحل.

،و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن بعض شركات توزيع الكهرباء استغلوا قرار إلغاء المحاسبة بنظام الشرائح لسارقي التيار الكهربائي فى 27 اغسطس الماضي و قاموا بتحرير محاضر سرقات خلال الأشهر الماضية بشكل مبالغ فيه مما اضطر المواطنين بالامتناع عن السداد و اللجوء لمكتب شكاوى المواطنين بوزارة الكهرباء.

و أكد المصدر ، أن بعض شركات توزيع الكهرباء لجأت إلى المبالغة فى قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي "الممارسة" لتعويض الخسائر المالية بهذه الشركات ، موكدا أنه تم رصد بعض الشكاوى أن المواطن الذى كان يسدد الف جنيه قيمة الممارسة أصبح مطالب ب10 الالف جنيه.



