شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مصر العقبة أمام مخطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلى تسبب فى كارثة إنسانية بغزة، ولكن لم يحقق أهدافه لا المعلنة باستهداف حماس وإعادة المحتجزين، ولا حتى الأهداف الخفية وهى تهجير سكان القطاع.

وأضاف حسن سلامة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الخطة السارية الآن فى شمال غزة تستهدف تهجير سكان الشمال ونزوحهم لمناطق أخرى، مؤكدا أن مصر هى العقبة التى تعوق مخططات التهجير والمخططات الخبيثة الاستيطانية الإسرائيلية، ووضعت خطوطا حمراء حالت دون تنفيذ هذا المخطط.

ولفت حسن سلامة إلى أن استمرار هذا العدوان، يشير إلى أن هناك جريمة إبادة جماعية لسكان القطاع والضفة الغربية، ونتنياهو يستمر فى العدوان ويفتح جبهات جديدة على أن يربط بين استمرار العدوان وبقاءه فى المشهد السياسى.

وأكد حسن سلامة، أن الولايات المتحدة تتواطأ مع سلطات الإحتلال الإسرائيلى فى استمرا العدوان على غزة، موضحا أن وجود مصر كعقبة تعوق تنفيذ المخططات الاستيطانية يجعل نتنياهو مستمر فى محاولة الضغط على سكان القطاع.