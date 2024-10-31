استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف ساحة مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول شهيد إلى مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم جراء قصف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا بمخيم نور شمس، الذي شهد مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وأشارت إلى عرقلة عمل طواقم الإسعاف ومنعهم من الوصول إلى مكان الاستهداف، كما أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي تسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم، وأجزاء من مدينة طولكرم.

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