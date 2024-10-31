كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن البلاد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات سجل رقما قياسيا يتجاوز أي اختبار سابق، وهي المرة الأولى منذ عام تقريبا.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون القول في موقع الاختبار إن التحركات الخطيرة التي يقوم بها أعداء بلاده تؤكد على ضرورة تعزيز قوتها النووية. كما نقلت عنه القول إن كوريا الشمالية لن تغير أبدا موقفها بشأن تعزيز ترسانتها النووية.

وقالت دول مجاورة لكوريا الشمالية إن إطلاق بيونغ يانغ صاروخ باليستي عابر للقارات يعتبر اختبار لما قد يكون سلاحا جديدا أكثر مرونة يستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وجاء إطلاق الصاروخ في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من أن قوات كورية شمالية ترتدي الزي الروسي تتجه نحو أوكرانيا، في خطوة لتعزيز القوات الروسية والانضمام إلى الحرب.

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