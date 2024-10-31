استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365_واس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، والتي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم ، اندلعت على إثرها مواجهات متفرقة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

وفي قطاع غزة، تواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، كما أفادت مصادر محلية فلسطينية بتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مستشفى الإندونيسي شمال مخيم جباليا، ترافق ذلك مع قصف وإطلاق نار في المخيم المحاصر للأسبوع الرابع على التوالي.

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