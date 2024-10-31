إذاعة الجيش الإسرائيلي: قرار بإنشاء كتيبة هندسة جديدة من القوات النظامية في ظل أزمة القوى البشرية بالجيش

كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "قرار بإنشاء كتيبة هندسة جديدة من القوات النظامية في ظل أزمة القوى البشرية بالجيش"، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة وما يرافق ذلك من قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ويشار إلى أن في أيلول الماضي، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن "وزارة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتجنيد طالبي لجوء في صفوف الجيش مقابل منحهم إقامة دائمة".
وكشفت أن "هناك تقديرات بأن الجيش يعاني نقصا بنحو 10 آلاف جندي مع مواجهة حرب متعددة الجبهات وإرهاق في صفوف الجنود".
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