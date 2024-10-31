"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة

أفادت قناة الجزيرة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأكدت القناة احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية بالمستشفى تم تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية إثر القصف.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.