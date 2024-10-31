الراية القطرية: إستهداف الأونروا هدفه تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق اللاجئين في العودة

أشارت صحيفة "الراية" القطرية إلى أن "كلُّ هذه الحرب القذرة التي تقومُ بها سلطاتُ الاحتلال الإسرائيلي، ضد الأمَم المُتحدة ووكالاتها الإنسانية خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لنْ تُفلحَ في ترهيب العالم والمنظمات الدولية من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المنكوب، فالتحريضُ الإسرائيليُ ضدَّ الأمين العام للأمَم المُتحدة -وكذلك الأونروا- هدفه في الأساس منعُ أي تعاطف دولي مع الفلسطينيين".

ورأت أن "ما أقدمَ عليه كنيست الاحتلال الإجرامي -من حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المُحتلة- هو رسالة تهديد واضحة للوكالة الدولية، التي يسعى الاحتلالُ لطردها من الأراضي الفلسطينية من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حق اللاجئين في العودة لأراضيهم التي طُردوا منها، وكلنا رأينا تصريحات قادة الاحتلال، والتُّهم المُوجهة للوكالة التي أنشِئت بقرار دولي لحماية حقوق اللاجئين ومساعدتهم لمواجهة ظروفهم الصعبة"