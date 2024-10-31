الجيش الاسرائيلي زعم أنه قتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله في منطقة الحجير

زعم الجيش الاسرائيلي في بيان انه "خلال الأسبوع هاجمت طائرات حربية في منطقة برج قلاويه وقتلت محمد خليل عليان والذي قاد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير في وحدة نصر التابعة لحزب الله".
وادعي انه "أمس الأربعاء، في عملية رصد واستهداف سريعة قضت طائرة لسلاح الجو على خلية من الوحدة الجوية في حزب الله قامت بإطلاق صاروخ نحو طائرة تابعة لسلاح الجو في منطقة مزرعة جودية شمال صور"، زاعما ان "المسيرة لم تتعرض لأذى".
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