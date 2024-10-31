المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل في خامس عملية منذ صباح اليوم

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، في بيان انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس 31-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، في عملية خامسة على الأراضي المحتلة منذ ساعات الصباح الاولى حتى الان، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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