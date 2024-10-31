نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء، أن "مشروع التسوية مع لبنان يمنح الجيش اللبناني صلاحيات مفرطة ويجب نقلها لإسرائيل". كما افادت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، بأنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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