بوغدانوف: نعمل مع حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الاسرى

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تعمل مع "حماس" وإسرائيل من أجل إطلاق سراح البمناسرى فيهم الروس، الذين تحتجزهم الحركة في غزة.
واكد في حديث لوكالة "نوفوستي":انه "أجرينا اتصالات بشأن إطلاق سراح الاسرى والمواطنين الروس الذين ما زالوا بين الاسرى، مع الإسرائيليين ومع "حماس". وعملت سفارتانا في الدوحة وفي تل أبيب بنشاط كبير، ونواصل العمل".
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