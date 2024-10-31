سعر الذهب يرتفع في بداية التعاملات الصباحية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهًات في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2513 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3231 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4304 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 2783 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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