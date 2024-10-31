تراجع في بنكين.. سعر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تباينت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في 10 بنوك مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بالتعاملات الصباحية اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بارتفاع 57 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.