محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31- 10-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس 31-10-2024، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الخميس 31-10-2024، تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

ويشهد طقس اليوم الخميس 31-10-2024، شبورة مائية صباحًا صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.