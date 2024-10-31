محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اندلعت قبل قليل، اشتباكات مسلحة في محيط مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أنه تم إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات تخللها إطلاق للرصاص الحي والقنابل الغازية.

من جانبها أكدت كتائب القسام، مخيم طولكرم، استشهاد حسام ملاح أحد أبرز قادة القسام في مخيم طولكرم في عملية اغتيال نفذتها وحدات خاصة إسرائيلية.

وأكدت كتائب القسام مخيم طولكرم، أن دماء الشهداء سترسم طريق الحرية والكرامة في كل ربوع فلسطين.

وفي بيان لجهاز الشاباك الإسرائيلي زعم فيه أنه تم القضاء على ناشط رئيسي في البنية التحتية لحركة حماس في طولكرم، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال في طولكرم هدفت لإحباط هجوم على وشك التنفيذ بالمدى القريب.