قصف جوي أمريكي بريطاني على محافظة الحديدة في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام يمنية، إن الطيران الأمريكي البريطاني المشترك شن غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب روسيا اليوم.

واستهدفت الغارة الأمريكية البريطانية موقعا عسكريا تابعا لحركة أنصار الله "الحوثيون" قرب جامعة الحديدة في مديرية الحوك.

ويوم الأربعاء 24 أكتوبر، نفذت القوات الأمريكية البريطانية قصفا عنيفا على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، واستهدفت مواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، نشر طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" لتعزيز القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.