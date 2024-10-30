مقتل رجل طعناً في محطة مترو بمدينة نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت شرطة نيويورك، اليوم الأربعاء، إن رجلاً قتل طعناً في محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك خلال الليل. وأضافت الشرطة، في بيان صحفي، أنه تم العثور على الرجل البالغ من العمر 54 عاماً مصاباً بطعنة في ظهره في محطة «ستيلويل أفينيو» في كوني آيلاند في بروكلين مساء أمس الثلاثاء.

وجرى نقل الرجل إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاته. ولم يتم الكشف عن اسم الضحية على الفور. ولم يتم إلقاء القبض على أحد. وكانت سلامة منظومة النقل العام في المدينة قضية محورية طوال فترة ولاية العمدة الديمقراطي إيريك آدامز، رغم أن مسؤولي المدينة يروجون لإحصائيات تظهر تراجع عدد الجرائم الخطيرة في نظام مترو الأنفاق في عام 2024 مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.