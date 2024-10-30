شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 95 شخصًا في فيضانات جنوب وشرق إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 95 شخصًا مصرعهم في فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب شرق إسبانيا.وأفادت هيئة تنسيق خدمات الطوارئ بمنطقة فالنسيا في بيان اليوم عن حصيلة تفيد بمصرع 95 شخصًا موزعة بين إقليم "كاستيا لا مانتشا" والأندلس.يذكر أن الأمطار الغزيرة التي ترافقها رياح عاتية قد بدأت الهطول على جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع بعدها تشكلت عاصفة فوق البحر المتوسط ما أدى إلى فيضانات عنيفة في فالنسيا ومنطقة الأندلس.