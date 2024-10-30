أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديداً إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم"، لافتاً الى أن "غارات الجيش الإسرائيلي مستمرة، فلا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي هدّد سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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