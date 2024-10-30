الدفاع المدني: سحب عدد من الجرحى ومواصلة عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض اثر ٢٥ غارة إسرائيلية استهدفت بعلبك

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ صباح اليوم الأربعاء الواقع في ٣٠-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة.

محافظة جبل لبنان:

طريق ضهر الوحش - الكحاله

- إخماد حريق آلية من نوع فان وانتشال جثمان شهيد، وإخماد حريق أعشاب وأشجار في الموقع المستهدف.

طريق عاليه - القماطية

- إخماد حريق سيارة من نوع جيب وانتشال جثمان شهيد.

محافظة بعلبك الهرمل :

- اخلاء مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني اثر تهديدات إسرائيلية وإعادة التمركز في ثكنة الجيش اللبناني

بعلبك

- سحب ٣ جرحى ومواصلة عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض اثر ٢٥ غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.

بيت صليبي - شمسطار

-انتشال جثامين ٧ شهداء واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

بدنايل

- انتشال جثامين ٦شهداء واستمرار عمليات البحث عن مفقودين اثر غارة إسرائيلية استهدفت شقتين سكنيتين.

محافظة البقاع:

قضاء البقاع الغربي:

سحمر

- انتشال جثماني شهيدين و سحب ٣ جرحى

- إطفاء حريق أحراج ومؤسسات

محافظة الجنوب:

قضاء صيدا :

الصرفند

- استكمال عمليات رفع الأنقاض وانتشال جثماني شهيدتين وإنقاذ طفلة على قيد الحياة. ونقل عناصر الدفاع المدني جثمان إحدى الشهيدتين وتولت جهات اخرى نقل جثمان الشهيدة الثانية والطفل الجريح الى المستشفى. وبذلك تكون قد انتهت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل والتي أسفرت عن انتشال جثامين ١٥ شهيداً و٢١ جريحاً.

قضاء صور :

القليلة

- إعادة فتح طريق القليلة بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني.

البرغلية

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الانقاض ونقلهما الى مستشفى جبل عامل.

مدينة صور

- إعادة فتح طريق داخل مدينة صور شارع ابو ديب

- اطفاء حريق ركام في شارع ابو ديب-صور.

الزراعة - صور

- انتشال جثمان طفل شهيد وسحب ٣ جرحى ونقل احد الجرحى الى المستشفى وتولت جهات اخرى نقل الجريحين وجثمان الشهيد الى المستشفى.

محافظة النبطية :

كفرتبنيت

- سحب جثمان شهيد ونقله الى مستشفى النجدة الشعبية وإنقاذ جريحة ونقلها الى مستشفى النبطية الحكومي.

- اخلاء جريحين ونقلهما الى مستشفى النجدة الشعبية.

سيناي

- سحب ٥ جرحى وجثمان شهيد ونقلهم الى مستشفى راغب حرب.

حي الراهبات

- تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل دون العثور على اصابات.

دبّين

- العمل على انتشال جثامين ٣ شهداء بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني

النبطية

- اخماد حريق محلات وشقة في مدينة النبطية.