الجيش: وصول طائرة إيطالية مقدمة هبة من منظمة فرسان مالطا – لبنان واللجنة الفنية العسكرية من أجل لبنان

أعلنت مديرية التوجيه قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 30 /10/ 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة إيطالية تحمل مواد إنسانية مقدمة هبة من منظمة فرسان مالطا – لبنان واللجنة الفنية العسكرية من أجل لبنان. جرى تسلم الهبة بحضور سفير جمهورية إيطاليا في لبنان Fabrizio Marcelli وممثلين عن قيادة الجيش والمنظمة واللجنة".

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