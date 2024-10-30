"النشرة": تم فتح وتجهيز مركز الشؤون الإجتماعية في ⁧‫عرسال

أفاد مؤاسل "النشرة" في البقاع، بأنه "تم فتح وتجهيز مركز ايواء جديد في ⁧‫عرسال‬⁩ للنازحين الذين نزحوا اليوم، وهو مركز الشؤون الإجتماعية في البلدة".

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